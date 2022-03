Irlanda: via libera ai viaggi senza restrizioni

12:05

L'Irlanda ha eliminato tutte le restrizioni di viaggio relative alla pandemia da Covid-19 per gli arrivi nel Paese, indipendentemente dalla vaccinazione.

L'allentamento delle regole, come riportato da TTG Media, è entrato in vigore ieri e comprende la rimozione dell’obbligo di compilazione del Plf. I viaggiatori non sono così più tenuti a mostrare all'arrivo la prova di vaccinazione, oppure la prova di guarigione da Covid o un test Pcr negativo. Inoltre, non ci sono test post-arrivo o requisiti di quarantena per i visitatori.



Il Governo irlandese ha consigliato a qualsiasi persona che sviluppi sintomi del Covid mentre si trova in Irlanda di seguire le linee guida sanitarie in relazione all'isolamento ed eseguire un test Pcr o antigene.

I viaggiatori che transitano dall'estero verso l'Irlanda del Nord attraverso porti o aeroporti irlandesi dovranno comunque rispettare i requisiti di viaggio del Regno Unito.