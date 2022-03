Il Brasile ricomincia a promuoversi in Italia

15:35

Embratur, l’ente del turismo del Brasile, ha deciso di riprendere le azioni di promozione turistica in Italia. Un mercato “prioritario”, come precisa una nota dell’ente, dal momento che è il terzo paese in Europa come immissore di turisti sulla meta, dopo Francia e Germania.

Per la promozione, il Brasile parte da una considerazione: “Le previsioni per prossimi anni suggeriscono che i viaggiatori cercheranno sempre più offerte di attività all'aperto, che favoriscano uno stretto contatto tra uomo e natura”. Carlos Brito, presidente di Embratur, aggiunge: “L'ecoturismo e la natura sono trend importanti per la ripresa del turismo. Il Brasile ha molto da offrire da questo punto di vista, dato che il 66% del nostro territorio è caratterizzato da vegetazione autoctona”.



Tra i focus anche i collegamenti aerei: a questo proposito, precisa la nota, “la compagnia aerea brasiliana Latam ha recentemente annunciato che i suoi voli da e per Roma riprenderanno a partire da luglio 2022, incrementando ulteriormente la rete aerea tra i due paesi”.



Inoltre il Governo sta portando avanti la campagna 'Turismo responsabile: pulito e sicuro' con la quale sono certificati i professionisti del turino e gli stabilimenti che si impegnano a rispettare determinati protocolli su salute, sicurezza e servizio.