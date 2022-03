Canada: stop ai test di ingresso per i vaccinati da aprile

11:00

Con l’obiettivo di riaprire definitivamente i confini ai turisti, il governo del Canada ha deciso di interrompere tutti i requisiti di test Covid per i passeggeri internazionali completamente vaccinati in arrivo.

Le nuove regole, in vigore dal prossimo 1° aprile, sono applicabili ai viaggiatori che entrano nel Paese nordamericano via terra, aria e acqua. “La diminuzione del numero di casi - ha detto il ministro dei Trasporti canadese, Omar Alghabra, come riporta simpleflying.com -, insieme agli alti tassi di vaccinati nel nostro Paese e ai severi requisiti di vaccinazione per i viaggiatori hanno posto le basi per allentare le misure in sicurezza. L’abolizione dei test renderà più semplice sfruttare le nuove opportunità di viaggio”.



La decisione del governo di facilitare gli ingressi è stata accolta con favore da tutte le compagnie aeree che operano nel Paese, in primis Air Canada: “L’annuncio - ha affermato il vicepresidente per le relazioni con il governo e la comunità, David Rheault -, è un’ottima notizia per l’intero settore dei viaggi e del turismo. La rimozione dei test pre-partenza e dei requisiti continueranno ad accelerare la ripresa del turismo canadese, che ci impegniamo a ricostruire attraverso il ripristino della nostra rete globale”. S. P.