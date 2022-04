Malta allenta le restrizioni e toglie la quarantena per gli ingressi

14:12

Malta dice stop alla quarantena per i visitatori stranieri che non hanno completato il ciclo vaccinale. Il nuovo provvedimento, volto a ridare vigore agli arrivi turistici nell’isola in vista dell’alta stagione, entrerà in vigore il prossimo 11 aprile.

Per l’ingresso nel Paese sarà ora richiesto solamente un tampone effettuato non oltre le 72 ore precedenti o in alternativa un certificato di guarigione emesso non oltre 180 giorni prima.



Il ministro della Salute Chris Fearne, si legge su TTGMedia, ha anche annunciato che a partire dal 10 aprile non sarà più necessario esibire il certificato vaccinale per partecipare ad eventi all’aperto o al chiuso nel caso di posti a sedere.