Malesia, riaprono gli hotel Four Seasons di Kuala Lumpur e Langkawi

Il primo aprile la Malesia ha riaperto ai viaggiatori internazionali. E tornano, perciò, operative le strutture Four Seasons di Kuala Lumpur e Langkawi, proponendo un ampio ventaglio di esperienze uniche per chi cerca avventura e relax.

Il Four Seasons Hotel Kuala Lumpur torna ad accogliere i turisti internazionali offrendo esperienze per scoprire il lato ‘glamour’ della città e i suoi cocktail bar; l’architettura e lo street food. Gli ospiti potranno dedicarsi anche a una speciale ‘shopping therapy’, in allo Shoppes del Four Seasons Place, il centro commerciale di lusso collegato all’hotel.



Il Four Seasons Resort Langkawi si appresta ad accogliere famiglie e coppie in cerca di momenti memorabili e relax, con esperienze culinarie e attività all’aperto per tutte le età. Accanto al resort è possibile poi visitare il Kilim Karst Geoforest Park, parte del Langkawi Geopark dichiarato patrimonio Unesco. Qui si trova un’ecosistema di 550 milioni di anni fa, che sarà possibile scoprire con l’Adventure Team guidato dal naturalista Aidi Abdullah.