La Croazia mette la parola fine alle restrizioni anti-Covid

15:22

La Croazia ha deciso di eliminare tutte le restrizioni anti-Covid per chi vuole entrare nel suo territorio. Dopo che, agli inizi di aprile, la task force della Protezione civile nazionale aveva deciso che ai viaggiatori provenienti dai Paesi membri dell’Unione europea non era più necessario il Green pass per poter entrare in Croazia, mentre era ancora richiesto a quelli dei Paesi terzi (in alternativa al test negativo al Covid), oggi ai valichi di confine non viene più richiesto né il Green pass, né il test negativo al Covid-19.

La conferma, spiega lavoce.hr, è arrivata dal Ministero degli Affari interni. Restano soltanto in vigore le condizioni valide prima della pandemia da Covid-19, ovvero quelle relative all’area Schengen.

“Ora - spiega in una nota l'Ufficio nazionale del turismo croato - tutti i viaggiatori che entrano in Croazia possono farlo alle stesse condizioni di ingresso in vigore prima della pandemia di Covid-19, ovvero con documenti di viaggio validi”.