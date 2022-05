Turismo, Türkiye presenta l’offerta lusso del Paese

17:37

La Turchia spinge sull’offerta lusso per il mercato italiano. Il direttore dell’Ufficio Cultura e Informazioni di Türkiye, Rıza Haluk Söner, ha infatti presentato il prodotto upper level del Paese in un workshop ‘Destinazione Luxury Turkey’, organizzato da Maximo Travel Dmc in collaborazione con l’Ambasciata di Türkiye Ufficio Cultura e Turkish Airlines.

“Siamo davvero soddisfatti di poter tornare a organizzare eventi in presenza – ha detto Riza Haluk Söner -. Il turismo è ripartito, lo raccontano i numeri dei primi mesi del 2022, e siamo convinti che il trend, con la stagione estiva, non farà altro che rafforzarsi. Il nostro Paese presenta un’incredibile varietà di offerta, sia dal punto di vista delle bellezze naturali, storiche, artistiche, sia dal punto di vista dell’ospitalità, che da sempre ci contraddistingue. Non mancano hotel, ristoranti e strutture di altissimo livello, pronte ad accogliere i visitatori più esigenti”.



Fra i protagonisti del workshop Cullinan Golf Belek, Ela Excellence Resort Belek, Gloria Hotels, Kaya Palazzo Luxury Collection, Lujo Hotel Bodrum, Maxx Royal Hotels, NG Phaselis Bay, Papillon Hotels, Regnum Carya Golf & Spa Resort, Rixos Hotels, Titanic Hotels che hanno presentato il meglio dell’offerta turistica di lusso di Türkiye per meeting, eventi, soggiorni, mare e golf.