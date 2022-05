Il futuro del turismo inizia a Dubai: al via l'edizione 2022 di Atm

12:13

È stata inaugurata ieri a Dubai la 29ª edizione dell’Atm, l’Arabian Travel Market, l’evento che porta nella città simbolo degli Emirati Arabi Uniti migliaia di professionisti del turismo.

Al Dubai World Trade Centre (Dwtc) sono attesi circa 1500 espositori e almeno 20mila visitatori per discutere della ripartenza del turismo inbound e outbound in Medio Oriente.



Sono più di un centinaio le destinazioni turistiche di tutto il mondo che si troveranno a promuovere il loro brand insieme ai più grandi nomi dell’hospitality e dell’hôtellerie, alle attrazioni turistiche, alle compagnie aeree e ai fornitori di nuove tecnologie di viaggio. Tanto che la superficie dedicata alla fiera sarà più grande dell’85% rispetto all’edizione 2021.



Il tema di quest’anno non poteva che essere 'The future of international travel and tourism' e fino al 12 maggio a Dubai si discuterà di nuove tendenze, opportunità di crescita, innovazione e, naturalmente, di una ripresa effettiva.



Il 17 e il 18 maggio Atm sarà virtuale, e disponibile online.