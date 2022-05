La Turchia celebra le sue tradizioni nella Settimana della cucina

di Paola Trotta

21:00

In occasione della Settimana della Cucina turca nel mondo che si chiude oggi, con il patrocinio della Presidenza della Repubblica Turca e la collaborazione del Ministero della Cultura e del Turismo la Turchia ha presentato al mondo i suoi sapori leggendari, ognuno dei quali riflette il patrimonio culturale del Paese.

Per celebrare l’occasione tanti gli eventi realizzati in Turchia, ma anche in Italia, volti a promuovere la ricchezza della cucina turca nei confronti di un pubblico globale.

L'iniziativa si è avvalsa della collaborazione di eminenti chef, accademici ed esperti, impegnati ad approfondire la scoperta di una cucina che racchiude in sé la cultura e la ricca varietà geografica del Paese.

A Roma, l'ambasciatore della Turchia in Italia, Ömer Gücük ha accolto ospiti, tra i quali Mariagrazia Cucinotta, per una degustazione dei piatti tipici turchi (nella foto ritratti insieme).



È stato inoltre presentato il libro di cucina “Turkish Cuisine with Timeless Recipes” pubblicato sotto la guida della first lady Emine Erdoğan in collaborazione con l'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Turismo di Türkiye e con il sostegno del Ministero della Cultura e del Turismo. Pubblicato in turco e inglese, il libro propone 218 ricette.