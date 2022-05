Regno Unito, i piani di VisitBritain per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta

12:00

Si svolgeranno a Londra durante il fine settimana di Bank Holiday, da giovedì 2 a domenica 5 giugno, le celebrazioni ufficiali del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, che quest’anno festeggia un traguardo mai raggiunto da alcun monarca britannico: i 70 anni di regno.

Un’occasione importante per promuovere l’inbound nel Paese, che VisitBritain intende sfruttare appieno. "Mentre i media di tutto il mondo rivolgono la loro attenzione alle celebrazioni del Giubileo di Platino – sottolinea Patricia Yates, ceo di VisitBritain - e ad alcune delle nostre attrazioni più famose, tra cui Buckingham Palace, dove si svolgeranno eventi di grande importanza, abbiamo la fantastica opportunità di mettere in luce la nostra ampia offerta turistica e le esperienze che i viaggiatori internazionali possono vivere solo in Gran Bretagna".



Italiani mercato ambito

L'ultima ricerca di VisitBritain indica una forte domanda di viaggi dall’Italia. Il 90% degli italiani intervistati ha intenzione di fare un viaggio di piacere all'estero nei prossimi 12 mesi. Il 57% lo farà sicuramente e, di questi, quasi tre su cinque (57%) non hanno ancora prenotato o deciso dove andare: un'opportunità preziosa per VisitBritain di influenzare il processo decisionale, la scelta della destinazione e le prenotazioni.



Prenotazioni in ripresa

Anche le prenotazioni di voli e gli arrivi nel Regno Unito dall'Europa occidentale continuano a registrare una ripresa. A maggio gli arrivi hanno recuperato più di due terzi di quelli registrati nello stesso mese del 2019, e guardando a maggio-luglio il recupero sale a tre quarti, secondo gli ultimi dati disponibili di Forwardkeys.



“Le celebrazioni del Giubileo, che saranno seguite da centinaia di milioni di persone - continua Yates - mostreranno anche la nostra ospitalità, la nostra creatività e la nostra calorosa accoglienza al mondo, incrementando il turismo verso la Gran Bretagna".



Gli eventi

Le celebrazioni ufficiali del Giubileo comprendono il Trooping the Colour, il Platinum Party at the Palace e il Platinum Jubilee Pageant. Quest’anno, inoltre, in tutta la Gran Bretagna si svolgeranno una serie di eventi, mostre ed esperienze ispirate al Giubileo. Da 'Superbloom at the Tower of London', con il fossato della Torre trasformato in uno spettacolare campo di milioni di fiori, ai Royal Mews a Londra, dove i visitatori potranno vedere le carrozze, le auto e i cavalli della Regina. Per tutta l'estate e l'autunno sono previste mostre dedicate al Giubileo, tra cui alcune nelle Residenze Reali ufficiali.



Per promuovere il Paese a livello internazionale VisitBritain ha creato un hub dedicato ai contenuti del Giubileo sul suo sito web globale, che promuove il patrimonio reale britannico, le destinazioni e le esperienze reali con un tocco contemporaneo, raccontando le storie dei luoghi.