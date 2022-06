In Repubblica Ceca il ponte tibetano più lungo del mondo: apre ‘Sky Bridge 721’

16:15

Il ponte tibetano più lungo del mondo è ora tra le montagne della Repubblica Ceca. In Boemia orientale, dove già corre il ‘Sentiero tra le nuvole’, si trova ora lo ‘Sky Bridge 721’, una passerella metallica sospesa sulla Valle di Mlynicke.

Appena realizzato, il ponte è già record mondiale con i suoi 721 metri di camminamento e 95 metri di altezza.



“L’avventura - spiega in una nota Czech Tourism - comincia accanto allo Slamenka Chalet, vicino allo Skywalk, a un’altitudine di 1.125 metri, per tirare il fiato solo una volta raggiunta Chlum Hill, dall’altra parte dello strapiombo e a 10 metri di altezza in più. Durante la passeggiata, i visitatori avranno modo di scoprire il territorio e la sua storia, grazie a un percorso didattico (non a caso) intitolato ‘The Bridge of Time’”.