11:45

Entro la fine dell’anno la città di New York avrà raggiunto l’80 per cento dei volumi di traffico nazionale e internazionale pre pandemia e per il prossimo futuro si prospetta uno sviluppo e una crescita senza precedenti per una delle destinazioni più richieste al mondo.

E’ questo il quadro della Grande Mela che emerge dalle parole del presidente e ceo di NYC&Company Fred Dixon. Nel corso dell’ultima edizione del Pow Wow, secondo quanto riportato da TTGMedia, il manager ha spiegato che “New York City sta vivendo una straordinaria rinascita, con i siti iconici che i visitatori conoscono e amano, oltre a molti nuovi sviluppi dinamici in tutti e cinque i distretti”.



A livello di ricettivo New York potrà contare su oltre 12mila nuove camere d’albergo nei prossimi tre anni e in contemporanea verranno ampliati i tre aeroporti cittadini, saranno proposti 20 nuovi show a Broadway, che avrà anche un museo dedicatoo di prossima apertura.