Arabia Saudita: stop a certificato vaccinale per l'ingresso e alle mascherine al chiuso

08:47

L’Arabia Saudita ha annunciato la rimozione di gran parte delle misure legate alla diffusione del Covid-19, incluso l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi. Come si legge su arabnews.com, a divulgare la notizia è stata la Saudi Press Agency per volontà del ministero dell’interno.

L’unica eccezione sull’utilizzo della mascherina riguarda la Grande Moschea a La Mecca e la Moschea del Profeta a Medina, in aggiunta alle strutture mediche, gli eventi pubblici, gli aerei e il trasporto pubblico.



Una novità importante riguarda la prova di vaccinazione, prima archiviabile tramite l’app Tawakkalna, ora non più necessaria per prendere parte a manifestazioni in spazi pubblici o per viaggiare. I cittadini sauditi, infine, qualora volessero lasciare il Paese, saranno tenuti a ricevere la terza dose del vaccino trascorsi otto mesi dalla seconda salvo specifiche esenzioni.