Ras Al Khaimah rilancia l'estate con la campagna 'RAKation'

L’ente del turismo di Ras Al Khaimah lancia RAKation, la nuova campagna estiva che invita i viaggiatori a esplorare e vivere le esperienze disponibili nell'Emirato.

Fino al 15 settembre 2022 infatti, la promozione RAKation offre agli ospiti che prenotano un soggiorno di tre o più notti in uno dei numerosi hotel a tre, quattro e cinque stelle aderenti all'iniziativa, due biglietti gratuiti per lo Jais Sledder, lo slittino su pista recentemente aggiunto alle varie attrazioni di Jebel Jais, la vetta più alta degli Emirati. Con un percorso di 1.840 metri tra tornanti e continui saliscendi, la corsa in slittino raggiunge i 40 chilometri all'ora regalando splendide vedute sulla montagna e sull'Emirato.



Con RAKation sono inclusi anche i transfer di andata e ritorno in autobus dalle principali località di Ras Al Khaimah a Jebel Jais, oltre a uno sconto del 30% su altre attività disponibili.

Inoltre, tutti i viaggiatori che pubblicheranno scatti della loro vacanza a Ras Al Khaimah sul proprio profilo Instagram pubblico con l’hashtag #RAKation, parteciperanno in automatico al contest indetto sui social media che prevede un’ estrazione per vincere uno di sei soggiorni di tre notti nell'Emirato in palio.