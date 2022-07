British Virgin Islands, stop ai test prima dell’arrivo: si torna alle regole pre-Covid

10:55

Stop ai test Covid per accedere alle British Virgin Islands. Dal 15 luglio scorso il governo dell’arcipelago caraibico ha rimosso anche le ultime misure di controllo, confermando il crollo d’impatto del virus sulla sanità pubblica e tornando di fatto alle modalità d’ingresso in vigore prima della pandemia. “Ora comincia a tutti gli effetti la fase di ricostruzione dei flussi internazionali del turismo - osserva Marco Castaldi, pr manager di Aviareps (rappresentante in Italia delle BVI) - con l’obiettivo di aumentare i collegamenti aerei dall’Europa e garantire esperienze luxury legate soprattutto allo yachting, al diving, ma anche al nuovo trend del glamping”.

Il premier Natalio D. Wheatley ha affermato che il governo è al lavoro per ripristinare quanto prima i voli da Miami per Tortola, in aggiunta alle principali rotte via St. Martin e St. Juan.



Alberto Caspani