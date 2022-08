Ras Al Khaimah, arrivi ai livelli pre-Covid nei primi sei mesi del 2022

14:01

Il turismo a Ras Al Khaimah torna ai livelli pre-pandemici. Tra gennaio e giugno 2022 la destinazione ha registrato un incremento degli arrivi del 21% rispetto allo stesso periodo del 2021, per un totale di 521.085 visitatori internazionali.

A contribuire alla performance il potenziamento dell’offerta ricettiva, con l’apertura di nuovi indirizzi, tra cui il Radisson Resort Ras Al Khaimah, a Marjan Island, dell’InterContinental Mina Al Arab - la prima struttura di InterContinental Hotels Group nell'Emirato - e, più recentemente, del Mövenpick Resort Al Marjan Island.



"Ras A Khaimah è una delle prime destinazioni della Regione a tornare ai livelli pre-Covid grazie all'impegno del nostro settore turistico durante la pandemia - commenta in una nota Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. Questo è ancora più rilevante se si considera l'attuale panorama economico e geopolitico in cui operiamo, che ci spinge a concentrarci su ciò che è importante per la resilienza a lungo termine: diversificazione, attenzione alla comunità e sostenibilità. La nostra strategia di investimento, che si basa proprio su questi temi, è stata fondamentale per la nostra rapida ripresa. Siamo sulla buona strada per toccare quota 1,11 milioni di arrivi entro la fine dell'anno e per tornare completamente ai livelli pre-pandemia in soli due anni".