08:01

Il turismo internazionale continua a mostrare segni di ripresa. A confermarlo è l’ultimo barometro Unwto, che relativamente ai primi cinque mesi del 2022 segnala un forte rimbalzo con quasi 250 milioni di arrivi registrati. Un dato che, confrontato con i 77 milioni dello stesso periodo del 2021, certifica come il settore abbia recuperato quasi la metà (46%) dei numeri del 2019.

"La ripresa del turismo ha preso piede in molte parti del mondo, superando le sfide che si frappongono", ha affermato il segretario generale dell'Unwto, Zurab Pololikashvili, commentando i dati, pur invitando alla cautela in vista dei "venti contrari economici e delle sfide geopolitiche che potrebbero avere un impatto sul settore nel resto del 2022 e oltre".



Trainano Europa e Americhe

A guidare la ripresa l’Europa e le Americhe. Il Vecchio Continente, in particolare, ha accolto un numero di arrivi internazionali quattro volte superiore rispetto ai primi cinque mesi del 2021 (+350%), grazie alla forte domanda intraregionale e alla rimozione di tutte le restrizioni di viaggio in diversi Paesi. La regione ha registrato una performance particolarmente robusta ad aprile (+458%).



Nelle Americhe gli arrivi sono più che raddoppiati (+112%). Tuttavia, il forte rimbalzo è misurato rispetto ai risultati deboli nel 2021 e gli arrivi rimangono complessivamente rispettivamente del 36% e del 40% al di sotto dei livelli del 2019 in entrambe le regioni.



Lo stesso trend si registra in altre regioni. La forte crescita in Medio Oriente (+157%) e Africa (+156%) è rimasta rispettivamente del 54% e del 50% al di sotto dei livelli del 2019 e l'Asia e il Pacifico hanno quasi raddoppiato gli arrivi (+94%), sebbene i numeri siano stati inferiori del 90% 2019, poiché alcuni confini sono rimasti chiusi ai viaggi non essenziali.



Puntando la lente sulle sottoregioni, molte hanno recuperato tra il 70% e l'80% dei loro livelli pre-pandemia: Caraibi e dall'America centrale in primis, seguite dal Mediterraneo meridionale, dall'Europa occidentale e settentrionale. Alcune destinazioni hanno superato i livelli del 2019, come le Isole Vergini americane, St. Maarten, Repubblica di Moldova, Albania, Honduras e Porto Rico.



Spesa e entrate

L'aumento della spesa turistica al di fuori dei principali mercati di origine è coerente con la ripresa osservata. La spesa internazionale dei turisti provenienti da Francia, Germania, Italia e Stati Uniti è ora tra il 70% e l'85% dei livelli pre-pandemia, mentre la spesa da India, Arabia Saudita e Qatar ha già superato i livelli del 2019.



In termini di entrate turistiche internazionali guadagnate nelle destinazioni, un numero crescente di paesi - Repubblica di Moldova, Serbia, Seychelles, Romania, Macedonia del Nord, Santa Lucia, Bosnia ed Erzegovina, Albania, Pakistan, Sudan, Türkiye, Bangladesh, El Salvador, Messico, Croazia e Portogallo – hanno completamente recuperato i livelli pre-pandemia.



Il barometro prevede una forte domanda anche durante la stagione estiva nell'emisfero settentrionale, che consoliderà i risultati positivi già registrati.