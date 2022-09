Cambio al timone dell'Ente spagnolo a Roma: arriva Gonzalo Ceballos

14:12

Gonzalo Ceballos Watling (nella foto) è il nuovo direttore dell’Ente spagnolo del Turismo di Roma. Il manager prende dunque il posto di Jorge Rubio Navarro, che tornerà nella sede centrale di Turespaña.

Ceballos, come riporta una nota dell'Ente, in precedenza è stato direttore del gabinetto della segreteria di Stato per il Turismo, oltre a vice direttore generale dello sviluppo e della sostenibilità del turismo e consigliere del Ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo. Ha inoltre lavorato in particolare nell'ambito dell'enoturismo e del turismo sostenibile.



"Affronto questa nuova sfida con molto entusiasmo e responsabilità - commenta Ceballos -. Il mio desiderio è quello di lavorare con l’auspicio di mantenere la posizione di leadership del turismo spagnolo durante la ripresa dopo la pandemia nel mercato italiano. Per raggiungere questo obiettivo sarà imprescindibile rafforzare la collaborazione con gli operatori del settore turistico italiano come abbiamo fatto fino ad ora".



Il manager precdisa inoltre che "l’attività di promozione presso il Centro Multimediale Interattivo di Piazza di Spagna a Roma, che ha dato tanti frutti nel primo anno di vita, proseguirà con nuovi eventi organizzati in collaborazione con gli operatori italiani, spazio che continuerà ad essere messo a disposizione a titolo gratuito".