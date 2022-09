Uk, il protocollo dopo la morte della regina Elisabetta II e il primo discorso di re Carlo III

10:31

Mentre il Regno Unito piange la regina Elisabetta II, che si è spenta ieri a 96 anni nel castello di Balmoral, in Scozia, cresce l’attesa per il primo discorso del suo successore, re Carlo III.

L’erede al trono, anticipa Repubblica, parlerà alla nazione alle 18 (ora locale). La sua prima uscita nelle vesti di re sarà trasmessa live dalla televisione britannica.



Successivamente, Carlo farà ritorno a Balmoral, dove incontrerà la premier britannica Liz Truss.



La proclamazione ufficiale di re Carlo III è attesa, invece, per domani, sabato 10 settembre.



Nel frattempo entra nel vivo London Bridge, protocollo pensato ad hoc per la morte della regina.



Il piano prevede anche chiusure speciali dei palazzi reali, di negozi e attività nei prossimi giorni.



Il giorno del funerale - che si terrà tra dieci giorni a Westminster - sarà lutto nazionale e la maggior parte dei luoghi sarà chiusa o cambierà l'orario di apertura, secondo quanto riporta il Mirror.



Tutti gli sport saranno sospesi, saranno modificati i palinsesti televisivi, i teatri rimarranno aperti ma omaggeranno la regina abbassando le luci di scena e osservando un minuto di silenzio.



Tenuta a lutto anche per tutti i siti istituzionali e delle principali emittenti radio-televisive.