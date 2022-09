Parte 'Cuba Unica', la nuova campagna promozionale del ministero

15:29

Mettere in evidenza la ‘unicità’ del Paese rispetto ad altre destinazioni caraibiche. Questo l’obiettivo della nuova campagna promozionale lanciata dal Ministero del Turismo per aumentare l’incoming internazionale a Cuba.

Sotto lo slogan ‘Cuba Unica’ la campagna mostra presenta ‘persone uniche’ nella veste inedita di ambasciatori del Paese, insieme a una serie di location e attività che si possono trovare solo su quest’isola caraibica.



La campagna, spiega TTG Media, si rivolge al grande pubblico, ai turisti internazionali e ai viaggiatori d'affari, con l'obiettivo di mostrare come il Paese sia ‘ospitale e aperto’ e unisca tradizione e modernità. Presenta inoltre le principali attrazioni dell'isola e le opportunità per i viaggiatori di provare la diversità dell’offerta con pochi minuti di viaggio.



Un portavoce ha detto: "Cuba è conosciuta per le sue bellissime spiagge, il clima eccellente, il suo rum, il suo tabacco, la sua musica, i suoi balli, la sua gente, ed è proprio la sua gente il fulcro della nuova campagna promozionale internazionale".