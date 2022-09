Anguilla, prospettive al rialzo per la stagione invernale

18:17

La prossima stagione invernale potrebbe essere "la migliore in assoluto". Questa la previsione dell'Anguilla Tourist Board per la destinazione.

"Per molti hotel, compresi quelli ad Anguilla, le loro tariffe medie giornaliere (Adr) si sono completamente riprese e sono notevolmente aumentate rispetto ai livelli del 2019 e del 2021 - sottolinea Haydn Hughes, ministro delle infrastrutture e delle comunicazioni di Anguilla, utilities, housing and tourism, come ripreso in una nota dell'ente di promozione -. Sulla base dei rapporti dei nostri stakeholder sulle prenotazioni anticipate per l'autunno e l'inverno, siamo fiduciosi che quest'anno supereremo i nostri arrivi del 2019".



Sul fronte dei progetti, il prossimo anno la meta avvierà la costruzione di un nuovo terminal dell'aeroporto internazionale di Clayton.