Anguilla aggiorna le preocedure anti-Covid: chiuso il portale d'ingresso online

13:02

Da questo mese di giugno Anguilla ha chiuso il portale di ingresso online che serviva a ottenere il permesso di viaggiare nel Paese. Tutte le persone di età superiore ai 5 anni che si recheranno sull’isola caraibica avranno comunque l’obbligo di esibire l’esito negativo di un test Covid-19; se si tratta di test molecolare va eseguito entro 3 giorni dall’arrivo, ma è possibile presentare anche un test rapido dell’antigene, che dev’essere fatto non più di 2 giorni prima dell’arrivo.

Il risultato negativo del test andrà presentato insieme alla prova dello stato di vaccinazione completo, con l'ultima dose della serie primaria ricevuta più di 14 giorni prima della data di arrivo.



Multa per chi non ha il test

I test all'arrivo sono stati sospesi per tutte le persone che si recano ad Anguilla, ad eccezione di coloro che arrivano senza un test pre-arrivo accettato. Tali persone saranno sottoposte al test Pcr all'arrivo e dovranno rimanere sul posto nel loro hotel o villa fino a quando non saranno noti i risultati, oltre a pagare una multa.



Un visitatore non vaccinato a cui è concessa un'esenzione medica che consenta l'ingresso dovrà essere messo in quarantena per un periodo non inferiore a 5 giorni, o altro periodo specificato dall'Autorità di Quarantena.