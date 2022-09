08:43

Arrivi turistici internazionali in continua crescita per la Repubblica Dominicana. Durante la visita a Milano, in occasione del roadshow dedicato al trade, il ministro del turismo David Collado ha confermato il raggiungimento di 4,9 milioni di visitatori nel periodo gennaio-agosto 2022, risultato quasi a un passo dai 5,3 milioni complessivi dell’ultimo anno pre-Covid.

“Solo il mese di agosto - ha evidenziato Collado - registra un incremento del +124% sull’analogo periodo del 2019 (da 497mila a 621mila arrivi), segno che la nostra destinazione è ormai percepita come la più sicura dell’intera area caraibica. Dopo la forte ripresa americana, che rappresenta il 76% su scala stagionale, anche il mercato europeo è tornato in corsa, con un robusto 23,6%: al suo interno gli italiani rappresentano di nuovo una componente fondamentale, essendo addirittura saliti dal 7% pre-Covid al 9% attuale (pari a 62.391 notti nel periodo gennaio-agosto 2022)”.



Grazie anche all’interesse prodotto dall’ambientazione hollywoodiana del film “Old”, con Jennifer Lopez, le proiezioni per l’autunno lasciano sperare in un ulteriore passo avanti: i turisti tricolore che hanno già bloccato un aereo per ottobre sono il 10,5% in più rispetto all’analogo periodo 2019, con Punta Cana destinazione preferita (34%).