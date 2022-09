Brasile in ripresa: l'impennata dei voli internazionali

11:35

“Siamo sulla strada giusta e la tendenza è quella di raggiungere il 100% della nostra connettività entro il 2022". Silvio Nascimento, presidente di Embratur, commenta con queste parole l’aumento, ad agosto, del 232,35% nella connettività internazionale del Brasile, rispetto all'agosto 2021.

Il numero di arrivi di voli internazionali in Brasile nel mese di agosto è infatti stato il più alto mai registrato dall'inizio della pandemia.



I collegamenti dall'Europa al Brasile, in base a dati aggiornati a settembre, sono 1.045, pari al 23,81% del traffico aereo totale. Una cifra che posiziona il Vecchio Continente al secondo posto dopo l'America Latina e subito prima del Nord America. In particolare, l'Italia conta il 5,9% dei voli europei verso il Brasile con 18 collegamenti da Milano e 44 da Roma.



Tra le novità, spiccano le rotte e le frequenze che collegano il mondo al Nord-Est del Brasile. Infatti, Tap prevede il ritorno di due frequenze di volo Lisbona-Salvador, mentre Air Europa prevede di iniziare a operare due nuovi voli e una frequenza aggiuntiva a dicembre sulla rotta Madrid-Salvador.

Intanto i dati di luglio mostrano come le entrate del turismo brasiliano siano aumentate del 32%, raggiungendo il 98% del volume pre-pandemia.



Il segmento che ha maggiormente contribuito all'aumento del turismo a luglio è stato proprio il trasporto aereo, cresciuto dell'86,8% rispetto all'anno precedente.