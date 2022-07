Brasile: oltre 1 milione di turisti nei primi 5 mesi del 2022

12:01

Il Brasile torna ai livelli pre-Covid. Per la prima volta dal 2020 il Paese ha accolto 1 milione di turisti nei primi 5 mesi dell'anno.

Fino ad aprile, precisa una nota di Embratur, gli ingressi sono stati superiori del 60% rispetto allo scorso anno. Poi, il mese successivo, è stata raggiunta la soglia del milione di turisti, come non accadeva dal 2020.



Ma anche i collegamenti sono in ripresa: a maggio 2022 la rete internazionale rappresenta il 74,36% rispetto al 2019. In confronto con il 2021, i voli sono aumentati del 312,89%.



"È con entusiasmo che abbiamo ricevuto questa grande notizia - commenta il presidente di Embratur, Silvio Nascimento -. In soli cinque mesi, abbiamo raddoppiato il numero di visitatori stranieri rispetto all'intero 2021. Siamo fiduciosi che con la promozione delle nostre destinazioni torneremo al più presto al livello del 2019".