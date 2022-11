Easy Market e Barbados insieme per spingere sull'advance booking

di Martina Tartaglino

09:40

Easy Market ha portato il sole dei Caraibi a Torino. Gli agenti di viaggi i sono ritrovati insieme a Lucilla Venditti, trade representative e Gabriele Falsaperla, business development officer di Barbados Tourism Authority.

L’incontro ha offerto l'occasione per parlare di una meta fruibile tutto l’anno per la sua posizione al riparo dagli uragani e ben collegata con voli British Airways, Klm, Virgin da Londra Heathrow e Amsterdam. "Barbados è stata anche per noi una scoperta" ha detto Dario Ricchiari, direttore commerciale di Easy Market Travel Solutions, presente alla serata organizzata da Simona Chiapperini, sales account per il Piemonte e la Liguria.



Durante l’evento è stato presentata l’offerta Barbados Incentive Program: ogni adv che prenota per almeno sei clienti in una struttura a Barbados per un minimo di 10 notti riceverà un voucher per un soggiorno gratuito all inclusive di 7 notti per due persone. Verranno prese in considerazione le prenotazioni fatte dal 19 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023 con data partenza dal 19 ottobre 2022 al 31 marzo 2023. Una volta effettuata la prenotazione ci si dovrà registrarsi al sito Barbados Elite Club.



Easy Market e Barbados hanno messo a punto un ulteriore codice sconto disponibile sul sito revoution.travel e da utilizzare in fase di prenotazione alberghiera: con valore minimo di 800 euro si può ottenere uno sconto di 200 euro valido fino al 31 dicembre per far viaggiare i clienti in qualsiasi periodo.