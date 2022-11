La mania dei Mondiali: gli stadi più amati dagli appassionati e dai turisti

09:16

Mancano poche ore all’inizio dei Mondiali di calcio del Qatar. E impazza sul web la mania degli stadi. Negli ultimi tre mesi sono aumentate del 90% le ricerche relative ai nuovi campi da gioco realizzati per l’evento sportivo di Doha.

Così il portale ticketgum.com ha condotto una ricerca per scoprire quali siano i templi del calcio più amati sui social media. Stadi che spesso diventano vere e proprie ‘mete di pellegrinaggio’ per gli appassionati del calcio.



A svettare su tutti è l’Allianza Arena, che si aggiudica il titolo di stadio dei Mondiali più amato del mondo con 477.593 hashtag. Seguono sul podio il Sapporo Dome, in Giappone, con oltre 314mila hashtag; e l’Olympiastadion di Berlino, con oltre 274mila hashtag.



La top ten continua con il Westfalenstadion (Germania), l’Estádio Mineirão(Brasile), l’Arena de São Paulo (Brasile), l’International Stadium Yokohama (Giappone), l’Incheon Munhak Stadium (Corea del Sud), il Daegu Stadium (Corea del Sud) e l’Arena Fonte Nova (Brasile).