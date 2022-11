Oman, la sfida Mice comincia con un roadshow tematico

di Alberto Caspani

Dopo il turismo leisure, il Mice. Uscito dalla pandemia con un’offerta ricettiva e di servizi completamente rinnovata, l’Oman conta di attrarre più di 300mila turisti business entro la fine del 2022, grazie a un calendario di oltre 50 eventi organizzati dall’Oman Convention and Exhibition Centre, appoggiandosi inoltre alle dc Arabica Orient Tours e Travco Oman.

“Abbiamo organizzato il nostro primo road show tematico in Italia - spiega Mohammed Al Jabri, head of business development and strategic partnership at Oman Convention Bureu - perché disponiamo ora di strutture adatte ad ospitare qualsiasi tipo di esperienza. Dal Bustan Inn o l’Al Suwjara Heritage Village nella regione di Nizwa, all’adventure park a 2mila metri presso il DusitD2 Naseem Resort, le attività per gruppi possono usufruire anche del nuovo servizio Helicopter Vip così come degli spazi formativi all’interno della Royal Opera House di Muscat”.



Quarto mercato turistico per il Sultanato, fra gennaio e settembre 2022 l’Italia ha fra l’altro raddoppiato i suoi arrivi nel Paese, con oltre 10mila visitatori.



Nella foto, da sx: Massimo Tocchetti e Mohammed Al Jabri