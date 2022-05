Oman: eliminate tutte le restrizioni ai viaggi

15:09

L’Oman volta pagina. Cadono infatti definitivamente tutte le restrizioni anti Covid-19 ancora vigenti nel Sultanato. Per entrare nel Paese non sarà più necessario esibire alcun documento che attesti l’avvenuta vaccinazione, l’uso della mascherina non è più obbligatorio e l’accesso ai luoghi pubblici è consentito senza limitazioni.



Un altro grande passo verso il ritorno ad un’effettiva normalità nel mondo del turismo arriva proprio dal Sultanato, che semplifica ulteriormente le norme per l’ingresso nel Paese: per soggiorni brevi, fino a 14 giorni, i cittadini italiani, sono esentati dall'obbligo di visto. Per soggiorni più lunghi, fino a 30 giorni e rinnovabile una sola volta, invece, è possibile richiederlo sul portale della Royal Oman Police.



"La notizia arriva a pochi giorni di distanza dal successo della tappa italiana del Roadshow Oman da noi organizzato a Milano. La partecipazione attiva dei nostri partner omaniti, delle compagnie aeree, degli hotel, delle dmc, dei tour operator e degli agenti di viaggi italiani, oltre a quella degli operatori Mice è stata la conferma del forte interesse verso questa destinazione - spiega Massimo Tocchetti, presidente di Aigo, rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Sultanato dell'Oman per il mercato italiano -. Il nostro impegno sarà quello di capitalizzare l’ulteriore facilitazione riguardante gli ingressi per portare sempre più visitatori italiani nel Paese. L’imminente stagione estiva, che corrisponde alle vacanze per molti italiani, è un passaggio che intendiamo valorizzare. Saremo impegnati a comunicare al meglio tutto ciò che il Paese ha da offrire, seguendo la Vision 2040 per un turismo duraturo, sostenibile e rispettoso di cultura e ambiente”.



A tutela dei visitatori, rimane l’invito ad azioni di cautela e a seguire le ordinarie norme igieniche. Si consiglia di dotarsi di un’assicurazione sanitaria della durata superiore a quella del viaggio, che includa la copertura delle spese per eventuali quarantene.