L’Oman semplifica le procedure: niente tampone per gli immunizzati

10:55

L’Oman allenta ulteriormente il protocollo anti-Covid consentendo ai viaggiatori internazionali l’ingresso nel Paese senza l’obbligo di tampone molecolare all’arrivo. In base a quanto deciso dall’Oman Civil Aviation Authority agli stranieri - italiani compresi - sarà dunque sufficiente presentare all’arrivo il certificato vaccinale con QR code, in inglese, che attesti la doppia vaccinazione anti Covid-19. Unico requisito necessario aver terminato l’ultimo ciclo di vaccinazione almeno 14 giorni prima dell’arrivo in Oman. Resta inoltre confermato che non è necessario il visto per soggiorni inferiori ai 10 giorni.