AlUla, 2023 anno della svolta: previsti 250mila turisti

12:19

AlUla crede nel 2023, anno che potrebbe consacrarla come una delle destinazioni 'top' del Medioriente. Nel corso di quest'anno, infatti, la città dell'Arabia Saudita si prepara ad accogliere circa 250mila turisti.

Sono queste le cifre diffuse per voce di Amr AlMadani, ceo della Royal Commission of AlUla che annuncia ad arabnews.com come la crescita del numero di visitatori sarà un fenomeno inevitabile. AlUla ha già testato il proprio potenziale grazie ai festival e agli eventi culturali, dimostratisi di grande richiamo; gode di una bellezza unica dove storia e natura si incontrano, e non smette di guardare al futuro.



Ne è stato un esempio la partnership siglata con Accor che, a ottobre 2022, ha portato all'apertura del primo Banyan Tree saudita, e ancora le esperienze nel metaverso per vivere sulla piattaforma virtuale Decentraland tutta la magia del sito archeologico di Hegra.



Gaia Guarino