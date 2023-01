Giordania, un sito per scoprire i musei

17:29

I musei della Giordania online. Il Jordan Tourism Board ha lanciato un nuovo sito che include dettagli e informazioni sui 31 indirizzi museali del Paese.

Il portale – disponibile in arabo e inglese - comprende una galleria fotografica, posizioni di Google, orari di apertura e chiusura dei musei, nonché brevi video di YouTube.



Sulla piattaforma sono disponibili anche i tour virtuali di 18 musei.



Tra poli museali segnalati sul sito, oltre ai più noti come il Museo di Petra, i musei Archeologici, del Folklore e della Giordania di Amman, ci sono anche l'Umm al Jimal, Umm Qays, Feynan e Ajloun, o in città come Salt, Irbid, Madaba, Ma’an e Karak.