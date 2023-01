Cina, la ripartenza incomincerà dai viaggi domestici

09:27

La recente revoca delle restrizioni di viaggio in Cina, il più grande mercato in uscita del mondo nel 2019, secondo Unwto rappresenta un passo significativo per la ripartenza del settore turistico non solo in Asia e Pacifico, ma in tutto il mondo. A breve termine, tuttavia, la ripresa dei viaggi dalla Cina dovrebbe giovare in particolare alle destinazioni asiatiche; tutto dipenderà dalla disponibilità e dal costo dei viaggi aerei, dalle normative sui visti e dalle restrizioni relative al Covid-19 nelle destinazioni di arrivo.

A metà gennaio, infatti, è salito a 32 il totale dei Paesi che hanno imposto restrizioni di viaggio specifiche relative ai viaggi dalla Cina, principalmente in Asia ed Europa.