Gerusalemme torna a promuoversi sul mercato italiano

di Alberto Caspani

15:55

Gerusalemme sceglie l’Italia per il suo ritorno ufficiale sulla scena europea.

Dal 1 febbraio la Jerusalem Development Authority ha ripreso la promozione turistica nel nostro Paese con un calendario ricchissimo di eventi e attrattive. “L’International Winner Marathon del 17 marzo prossimo - spiega Elisa Eterno (nella foto), rappresentante della Jda attraverso Interface Tourism Italia - sarà quest’anno una grande festa d’accoglienza per tutti i turisti internazionali, ma ancor più l’iniziativa delle ‘open houses’ prevista a giugno per la Design Week. Tutti gli operatori italiani che storicamente programmano Israele hanno confermato una forte domanda di viaggio, non solo leisure ma anche business”.



Oltre ai tradizionali pellegrinaggi, non toccati da alcun calo dopo le chiusure Covid, la fiorente scena di startup e incubatori innovativi ha rilanciato la richiesta per le ‘unconventional location' della città, fra cui la Cittadella di David e il Montefiori Windmill.



A marzo, inoltre, è attesa l’inaugurazione della New National Library of Israel, il nuovo simbolo internazionale del Popolo del Libro. Sul fronte ricettivo, febbraio ha salutato la riapertura del Cassia Jerusalem Hotel (ex King Salomon hotel) dopo tre anni di lavori.