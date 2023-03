Arabia Saudita e Mar Rosso: il piano di Red Sea Global

13:01

Pubblicità

"Uno fra i più importanti piani di sviluppo in atto sul Mar Rosso riguarda l'Arabia Saudita e porta la firma di Red Sea Global. Proprio in quest'area il Paese ha un progetto grandioso, parte fondamentale della Vision 2030 che mira a creare una nuova identità turistica della destinazione. Red Sea Global è infatti pioniere del turismo sostenibile con due progetti che incarnano l'aspetto del turismo rigenerativo di lusso: The Red Sea e Amaala. The Red Sea accoglierà i primi ospiti nel 2023. Il numero di visitatori annuali sarà limitato per garantire il mantenimento delle più alte pratiche ambientali. Una volta completato, The Red Sea non supererà un milione di turisti all'anno e Amaala 500mila...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)