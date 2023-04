Barcellona, Colau contro le navi da crociera

15:31

Un nuovo obiettivo sul fronte turistico per Ada Colau, prima cittadina di Barcellona, che ha ribadito la sua contrarietà all'arrivo delle navi da crociera nel porto della città.

Come riporta preferente.com ha rimarcato che, a suo avviso, questo tipo di turismo lascia "poco beneficio economico", anche perché "il 40% delle navi ferma meno di 4 ore".



La polemica è con il presidente del porto dei Barcellona, Lluís Salvadó, secondo cui le autorità in questione non possono limitare l'arrivo delle navi da crociera. Ad aprile sono previsti 80 arrivi in totale a Barcellona.