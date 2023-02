Barcellona, l’annuncio di Colau: numero chiuso per i turisti

12:21

Dopo la 'tregua' degli scorsi anni, in cui le limitazioni hanno accantonato le questioni riguardanti il turismo, a Barcellona si torna a parlare di overtourism e dei suoi effetti sul tessuto urbano.

Il sindaco Ada Colau ha infatti annunciato il piano per porre un freno agli arrivi in città, istituendo un numero massimo annuo di visitatori per Barcellona.



Come riporta preferente.com, Colau si è limitata ad affermare che Barcellona sta raggiungendo la sua capacità massima, senza tuttavia precisare la quantità esatta di turisti che sarebbe in grado di accogliere.



Gli effetti sulla città

La tematica riguarda anche gli effetti del turismo sull'urbanistica di Barcellona: per Colau è necessario che si torni a 'vivere in centro'. Un problema che accomuna la destinazione spagnola con molte delle città europee a vocazione turistica.



Colau è tornata anche sul tema delle crociere e soprattutto sugli sbarchi di breve durata, quelli inferiori alle 4 ore, che rappresentano il 40% degli attracchi e non fornirebbero un ritorno economico adeguato per la città.