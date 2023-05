16:26

La decisione era attesa per queste ore e oggi pomeriggio, finalmente, è arrivato l'annuncio: l'Oms ha dichiarato conclusa l'emergenza Covid. Una comunicazione che chiude quel cerchio iniziato il 30 gennaio 2020 con la dichiarazione dell'emergenza sanitaria internazionale da parte dell'organismo Onu e proseguito l'11 marzo, quando i vertici dell'organizzazione usarono per la prima volta la parola 'pandemia'.

L'annuncio

Come riporta corriere.it l'Oms oggi ha affermato che per i Paesi del mondo è giunto il momento di non trattare più il Covid come un'emergenza, ma come una malattia destinata a restae. In realtà nelle scorse ore si parlava di un possibile pronunciamento più drastico da parte dell'Oms, che avrebbe potuto dichiarare chiusa la pandemia. L'organismo invece è intervenuto solo sul tema dell'emergenza, in vigore, come ricordato, da gennaio 2020.



Del resto il virus circola ancora, ma non è più qualcosa di improvviso o inaspettato. Anche le risposte internazionali coordinate sono state abbandonate.



Di fatto, oggi si chiude l'era del Covid.