Sudafrica, motore della ripresa africana

13:58

Il turismo post-pandemia in Africa sta registrando una forte ripresa, con destinazioni chiave tra cui il Sudafrica che registrano una crescita significativa dei visitatori.

Il turismo africano è stato "uno dei settori più colpiti" durante la pandemia, ha affermato Patricia de Lille, ministro del Turismo sudafricano. Gli arrivi in Sudafrica tuttavia, come riportato da Travelpulse, riflettono il numero di visitatori in rapida crescita del continente.



Secondo GlobalData, il Paese si è classificato terzo fra le mete che nel 2022 hanno ospitato il maggior numero di visitatori, registrando 6,8 milioni di persone, dietro solo a Egitto e Marocco.

"Nel 2022, abbiamo raggiunto il 70% dei nostri arrivi del 2019 - ha dichiarato Neesha Pillay, head of insights per South Africa Travel -. È un ottimo numero, considerando che il tasso di recupero globale era di circa il 63%. Prevediamo di raggiungere i livelli del 2019 il prossimo anno, con i viaggiatori statunitensi che sono fra i mercati in più rapida crescita a livello locale".



La capacità delle compagnie aeree sull’Africa è aumentata del 65% rispetto allo scorso anno, con sia United sia Delta che hanno aggiunto voli per Città del Capo nel 2023.

Buone notizie anche da South African Airways, che noleggerà sei nuovi aeromobili ripristinando i voli a lungo raggio verso destinazioni precedentemente servite.