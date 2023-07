Anguilla premiata fra le migliori isole dei Caraibi

19:31

Anguilla si è assicurata il secondo posto nella classifica di Travel+Leisure 2023 World's Best Awards Lists delle 25 migliori isole dei Caraibi, di Bermuda e delle Bahamas ed è stata votata 21° nella lista delle 25 migliori isole del mondo.

Due resort di Anguilla si sono aggiudicati un posto nella classifica dei 25 migliori hotel resort preferiti nei Caraibi, a Bermuda e nelle Bahamas: il Four Seasons Resort & Residences Anguilla a Barnes Bay al 16°posto e il Frangipani Beach Resort a Meads Bay al 22°posto.



"Siamo orgogliosi che Anguilla si sia costantemente guadagnata il suo posto in questa lista nel corso degli anni e siamo determinati a riconquistare il nostro primo posto - ha dichiarato il ministro del Turismo di Anguilla, Haydn Hughes -. Ora siamo più vicini che mai. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri stakeholder per sviluppare nuove esperienze culinarie, culturali, avventurose e di benessere, accompagnate dalla nostra leggendaria ospitalità”.



“Mentre celebriamo questo traguardo, voglio sottolineare che il nostro viaggio non finisce qui. Dobbiamo rimanere proattivi e impegnati a elevare l'industria del turismo di Anguilla a livelli ancora più alti - ha dichiarato Kenroy Herbert, presidente dell'Anguilla Tourist Board -. Questa classifica dovrebbe servire come motivazione per lavorare di più, innovare ulteriormente e spingere i confini dell'eccellenza”.