La Francia si promuove attraverso l’Impressionismo. Il video della campagna

La promozione turistica fa sempre più leva sulle opere d’arte. Come l’Italia ha lanciato mesi fa una campagna promozionale che ha come testimonial la Venere di Botticelli trasformata in influencer, così la Francia punta sui suoi assi della pittura da Monet a Renoir, da Caillebotte a Morisot a Pissarro.

Un video, dal titolo ‘Les voyages impressionnistes en Normandie et à Paris Region’ realizzato da Normandie Tourisme spinge i viaggiatori sulle orme di una coppia, Lauren e Kim, che viaggiano attraverso i territori di Normandia, Parigi e 'Île-de-France, seguendo le orme dei pittori francesi.



La scelta di mettere in luce l’Impressionismo è legata al 150° anniversario del movimento artistico che la Francia celebrerà nel 2024.



Qui il video