Le destinazioni più trendy per il 2024 secondo Airbnb

08:00

La meta must see per il prossimo anno è Indianapolis. Almeno second quanto svela Airbnb, che sulla base delle prenotazioni effettuate sul suo portale per il 2024, ha identificato una serie di destinazioni che saranno ‘trendy’ nei prossimi mesi.

Il primo posto va quindi a un’inaspettata Indianapolis, famosa per la sua gara automobilistica, che sembra essere la preferita per la sua vivace vita culturale, musicale, per i suoi locali e ristoranti e per la vita notturna. Al secondo posto Varsavia, una delle icone della Polonia post industriale, mentre la terza piazza è appannaggio di Osaka, seguita al quarto posto da Kyoto.



Poi non mancano in graduatoria Parigi, gettonatissima per i prossimi giochi olimpici e il Brasile, per il carnevale di Rio.



Sull’Italia la prima delle mete è Cortina, seguita da Milano e Roma.