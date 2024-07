Il turismo si conferma settore trainante dell’economia italiana. A certificarlo è l’ultimo bollettino Bankitalia, che rileva nel secondo trimestre del 2024 una crescita moderata del Pil, sostenuta “ancora dai servizi, in particolare del turismo”.

Il settore, precisa la Banca d’Italia, “beneficia del buon andamento della spesa dei viaggiatori stranieri”.

Dal lato della domanda, all’ulteriore espansione delle esportazioni e alle indicazioni positive sui consumi si associa un quadro meno favorevole per gli investimenti. Nelle proiezioni macroeconomiche di Bankitalia il prodotto aumenterà dello 0,6% nel 2024, dello 0,9 nel 2025 e dell’1,1 nel 2026.

Occupazione e inflazione

L’occupazione ha continuato ad aumentare nei mesi primaverili: a fronte di una partecipazione al mercato del lavoro stabile su livelli superiori a quelli osservati prima della pandemia, il tasso di disoccupazione è ulteriormente sceso, avvicinandosi a quello medio dell’area dell’euro.

Quanto all’inflazione, questa negli ultimi mesi è rimasta su valori bassi; la componente di fondo si è ridotta lievemente. La disinflazione si conferma più lenta per i servizi, anche per effetto delle voci connesse con il turismo, per le quali la domanda resta elevata.

Nelle proiezioni della Banca d’Italia l’inflazione al consumo si collocherà su valori contenuti, all’1,1% quest’anno e a poco più dell’1,5 nella media del biennio 2025-26.