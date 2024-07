Fondazione FS, in un’app la storia delle ferrovie

L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni di viaggiatori, offrendo uno strumento innovativo per esplorare le 12 linee ferroviarie inserite nel Progetto Binario senza Tempo. Nasce così la nuova App mobile gratuita della Fondazione FS Italiane, sviluppata per iOS e Android in collaborazione con la piattaforma di travel podcast Loquis. L’applicazione è stata progettata per promuovere e valorizzare la ricchezza culturale delle ferrovie italiane attraverso un viaggio nella storia, guidati dalle pillole sonore che raccontano alcune pagine dell’epopea ferroviaria con un linguaggio coinvolgente e un approccio innovativo.

Tra le funzionalità principali podcast geolocalizzati e contenuti multimediali quali video, fotografie e tour virtuali che permettono agli utenti di esplorare la storia ferroviaria, visitare virtualmente musei e scoprire curiosità storiche.