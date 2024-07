Nell’estate difficile del caro prezzi, sembrano comunque emergere due ‘isole felici’ che non stanno risentendo della contrazione che emerge per altre tipologie di vacanza: il lungo raggio e le crociere. E’ questa l’analisi del presidente di Astoi Pier Ezhaya, secondo il quale ci sarebbero anche due tipologie di lungo raggio, entrambe positive.

“Uno è il lungo raggio che chiamiamo mainstream – ha spiegato ad Askanews -, quindi si tratta sempre di una vacanza 'a pacchetto', quindi operata con un volo charter, e registriamo in questo settore una domanda molto forte sull'East Africa, ossia Kenya, Tanzania con Zanzibar e Madagascar”. C’è poi la vacanza più su misura, dove a farla da padrone sono in particolare Giappone e Stati Uniti. Sul fronte delle crociere, poi, le vendite stanno andando a pieno ritmo con una prevalenza di Mediterraneo e fiordi norvegesi.

Quanto alla questione prezzi, Ezhaya si sofferma sugli effetti che questo tema sta avendo: “Si cerca magari un albergo di categoria inferiore, o una durata più breve, si cerca magari di andare in un periodo meno costoso: per esempio giugno e settembre sono stati due mesi molto positivi dal punto di vista delle prenotazioni – conclude -. Noi come operatori dobbiamo essere bravi a intercettare per tempo questo tipo di cambiamento di domanda”.