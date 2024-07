Non si ferma lo scontro tra le Ota europee e il colosso Google. Eu Travel Tech, l’associazione che unisce le aziende tecnologiche del vecchio continente, ha nuovamente preso posizione contro il colosso di Mountain View in tema di concorrenza.

Secondo le imprese europee, infatti, le misure annunciate da Big G per rispettare le norme sulla concorrenza non sarebbero sufficienti.

Sotto la lente c’è l’ipotesi che Google, nei risultati di ricerca, possa favorire i propri servizi a discapito di quelli della concorrenza.

La presa di posizione

L’atto d’accusa è scritto nella lettera firmata dal segretario generale dell’associazione, Emmanuel Mounier, secondo cui le pratiche contestate in passato continuerebbero ad essere messe in atto.

Mounier sottolinea inoltre come ormai il 90% delle ricerche online sia in mano a Google, che è diventato così il canale principale per ottenere informazioni.

La richiesta di Eu Travel Tech è un’azione concreta da parte della Commissione europea su questo tema, particolarmente complesso.