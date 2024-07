Roma Capitale si prepara al Giubileo del 2025 con progetti volti a “migliorare l'accoglienza dei visitatori e rendere la città più accessibile, sostenibile e inclusiva”. Così introduce il tema Mariano Angelucci, presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali del Comune di Roma in un’intervista rilasciata a TTG.

Le previsioni

“Con un investimento di 1 miliardo di fondi giubilari e 1,8 miliardi di risorse complessive, integrati da ulteriori 500 milioni di euro provenienti dai fondi Pnrr, Roma si prepara ad ospitare un afflusso eccezionale di circa 50 milioni di persone di tutte le fasce economiche”, aggiunge. I pellegrini si concentreranno nella zona del Vaticano, ma si estenderanno per tutta la città per mangiare e pernottare.

Gli interventi

“Si prevede un mix di turismo, con visite giornaliere per chi è vicino, pernottamenti di 1-3 notti per italiani ed europei, e soggiorni più lunghi per chi arriva da oltreoceano, soprattutto dal centro e dal Sud America attratti anche dalla nazionalità argentina del Santo Padre - continua Angelucci -. All’attivo tanti interventi strutturali significativi per il Giubileo, con un impatto positivo duraturo sulla città di Roma, come l'ampliamento dei percorsi pedonali, miglioramenti dell'illuminazione pubblica e l'aumento dei servizi igienici pubblici, soprattutto nelle aree strategiche come San Pietro, stazione Termini, e le basiliche giubilari”.

Nel settore della viabilità, sono previsti l'aggiornamento delle fermate Atac, l'acquisto di nuovi treni per le linee metro A e C, e l'introduzione di bus ecologici.