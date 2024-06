“Sarà un Giubileo straordinario “. A dichiararlo, a sei mesi esatti dall’apertura della porta Santa in San Pietro, è stato ieri pomeriggio padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Santa Sede. Secondo le ultime stime, saranno 34 milioni i turisti e i pellegrini che si riverseranno su Roma nel corso del 2025.

“Per ospitare un evento del genere - ha precisato Alessandro Onorato, assessore capitolino ai grandi eventi e turismo -, una città come Roma necessita di due cose: infrastrutture e capacità attrattiva. Purtroppo per le prime abbiamo bisogno di più tempo, mentre per l’immagine abbiamo già recuperato”. I momenti clou dell’Anno Santo coincideranno con le grandi giornate celebrative, oltre che con le tradizionali feste del calendario liturgico. Particolare attesa per la giornata mondiale della gioventù del mese di luglio, che da sola dovrebbe portare su Roma oltre tre milioni di ragazzi in meno di una settimana. Positivo il riflesso sull’economia turistica capitolina, dove ad esempio si stima che la permanenza media negli alberghi dovrebbe passare da 2,5 notti a 4.2.