Hyatt, mirino sul Messico: nel 2025 un Breathless Resort & Spa a Puerto Vallarta

14:22

Hyatt punta il mirino sul Messico per ampliare il portfolio della sua Inclusive Collection. Il colosso alberghiero ha annunciato infatti l’apertura a Puerto Vallarta di un Breathless Resort & Spa, grazie a un accordo siglato con il Grupo Hotelero Santa Fe.

L’inaugurazione del nuovo indirizzo di lusso, si apprende da Travelpulse.com, avverrà nel 2025.



Resort ‘adult only’, situato a soli 10 minuti dall’aeroporto, offrirà oltre 450 camere e suite, nonché serivzi come 4 piscine, rooftop panoramico, e una ricca proposta food & beverage, con 7 ristoranti gourmet à la carte, diversi bar e due aree snack. E ancora servizi in camera e concierge 24 ore su 24, attività e intrattenimento, eventi ispirati alla cultura locale.



Non mancheranno, infine, gli spazi per gli eventi.