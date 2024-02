Dubai tocca quota 17 milioni di visitatori nel 2023

19:26

Risultato storico per Dubai, che ha archiviato il 2023 con un totale di 17 milioni di visitatori. Da sottolineare anche il dato relativo all'occupazione alberghiera, arrivato al 77,4%.

Come riporta ansa.it, i risultati sono in linea con gli obiettivi fissati all'agenda economica Dubai D33, che ha come obiettivo posizionare la città tra le prime tre al mondo per affari e turismo.



Secondo i dati diffusi, nel periodo gennaio-novembre 2023 l'Emirato ha contato 15,37 milioni di visitatori, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente.